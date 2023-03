Galit-galit muna tropapipz! Jade Disquitado babanggain mga dating kakampi sa Sta. Rosa

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

3:00pm — Cotabato vs Imus

5:30pm — Santa Rosa vs Iloilo

MAKAKAHARAP muli ni Jade Disquitado ng Iloilo ang mga pamilyar na mukha sa pagbangga ng D’Navigators sa Sta. Rosa City Lions ngayong Biyernes, habang ang walang talo na AMC-Cotabato ay pilit iuuwi ang ikalimang sunod na panalo laban sa Imus-ITP sa Spikers’ Turf Open Conference sa Paco Arena.

Si Disquitado, na naglaro para sa Sta. Rosa sa huling edisyon ng premier men’s volley pro league ng bansa, ay naghahanda para sa isang mahigpit na kumpitensya laban sa kanyang mga dating kasamahan, na ngayon ay pinamumunuan nina Yoyong Mendoza at Jerico Adajar.

Nanghina ang D’Navigators matapos walisin ang unang dalawang set laban sa Navy Sealions nitong Miyerkoles ngunit nakabawi sa oras upang makatakas sa limang set na panalo na nagpahaba sa kanilang panalo sa lima.

“At least one at a time kami. Ngayon, tapos na namin iyung Navy so review na naman kami bukas kasi iyan ang chance namin na mag-review para sa Sta. Rosa,” sabi ni Iloilo head coach John Kenneth Panes.

Ang oras ng laro ay 5:30pm sa pagitan ng D’Navigators laban sa City Lions, na winalis ang kanilang huling tatlong laro matapos ibagsak ang unang apat upang panatilihing buhay ang kanilang manipis na pag-asa sa semis.

Itinakda rin ng Cotabato Spikers na iunat ang kanilang rolyo sa lima kasunod ng paglalakad sa defending champion National U Builders kamakalawa, sa kanilang laban sa AJAA Spikers sa alas-3 ng hapon.

Samantala, ang Cavite-based squad ay malapit nang bumangon mula sa limang set na setback sa muling nabuhay na VNS team noong Linggo. (Lito Oredo)