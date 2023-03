Don Trollano 9 tres regalo sa NLEX coach

Mga laro Biyernes: (Araneta Coliseum)

3:00pm — Converge vs Meralco

5:45pm — Ginebra vs Phoenix

ITINALA ni Don Trollano ang career-high na 44 puntos upang bigyan ng bonggang selebrasyon ang kaarawan ni NLEX coach Frankie Lim sa pagtulak nito sa Road Warriors sa 142-125 panalo kontra Terrafirma Dyip sa eliminasyon ng season-ending na 2022 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum kagabi.

Ibinuhos ni Trollano ang kabuuang 24 puntos sa ikatlong yugto tampok ang limang sunod na tres mula sa kanyang 9-out-of 11 sa arko na may dagdag na 3 rebounds at 3 assists upang ibigay sa Road Warriors ang ikalawang sunod na panalo at kabuuang 7-2 kartada.

Ang 23 na tres ng NLEX ay tumabla sa record ng liga sa pinakamarami ng isang koponan.

Isineselebra naman ni Lim ang kanyang kaarawan tuwing leap year o kada Pebrero 29.

Tumulong si NLEX import Wayne Selden, Jr. na may 38 puntos, 6 rebounds at 8 assists habang si Brandon Ganuelas-Rooser ay may 13 puntos, 11 rebounds 2 assists, 1 steal at 2 blocks.

Itinala ng NLEX ang pinakamalaki nitong abante sa 28 puntos, 116-88.

Nahulog ang Terrafirma Dyip sa 2-7 panalo-talong record. (Lito Oredo)