Dalagita upuan ang sinayaw sa JS Prom

Kung naranasan mo ring mag junior-senior prom, baka maka-relate ka rito! Kwela kasi ang ginawang trip ng isang dalagita sa TikTok na imbes na makipagsayaw sa lalaki ay upuan ang kanyang kaindakan.

Ibinahagi ito ng user na si Babaengdarna04 (@babaengdarna02) sa kanyang account kalakip ang caption na “POV: Wala pumili sayo sa JS prom.”

Mapapanood dito ang isang dalagita suot ang kanyang sexy black dress habang bitbit ang isang upuan. Mapapansin din ang pagsayaw niya sa indayog at beat ng kanta na tila feel na feel!

Marami naman ang nakisimpatya sa dalagita, gaya na lamang ni @mcrsstm, ani, “That’s what i want to attend or experience js prom, i wanna dance all the women who felt they left out.”

Tila may similar na karanasan din ang user na si @viandominique, komento niya, “When I attended our JS Prom nobody wanted to dance with me. And that became the reason why I can’t forget it. Not because I enjoyed it but because I felt left out.”

“Hindi ko naranasan ang js pero if may makita akong ganyan kahit parehas kaming naka dress isasayaw ko pa din siyam,” hirit naman ni @reyshel05.

Mapapasana-all ka naman sa komento ni @kristinemaejabunansicat, ani, “Unforgettable ang JS prom para saken dahil yung promise ng Crush ko saken na isasayaw ako ng exact 12 ay tinutoo niya.”

Talaga namang kanya-kanyang trip lang ‘yan. Ikaw, may naisayaw ka ba noong JS Prom ninyo? (Moises Caleon)