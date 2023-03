Caloy Yulo sisikwatin gold sa floor exercise

MULING nakatuntong si 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel ‘Caloy” Yulo sa kampeonato ng paborito nitong event na men’s floor exercise matapos pumangalawa sa qualification round ng world gymnastics series na 2023 FIG Individual Apparatus World Cup-Doha sa Qatar.

Nakabawi ang Filipino gymnast mula sa mahinang pakita sa World Cup nakaraang linggo sa Cuttbus, Germany sa pagtipon ng kabuuang 14.500 points, na may 6.500 points sa degree of difficulty at 8.000 sa execution.

Sinundan ng dating dalawang beses naging world champion na si Yulo ang top qualifier na si Artem Dolgopyat ng Israel sa 41-man field.

Ang iba pang finalists na may tsana sa gintong medalya ay sina Luke Whitehouse ng Great Britain, Kazuki Minami at Takasaki Sugino ng Japan, Kim Vamnstrom ng Sweden, Asil Adem ng Turkiye at Nicolau Sugino.

Ang isa pang Philippine bet na si Juancho Miguel Besana ay lumapag lamang sa pang-23 pwesto na may 12.733 puntos.

Samantala, si Yulo ay hindi nakausad sa finale ng still rings sa pagkasya lamang sa pang-11 pwesto sa 37 kalahok na may 14.500 puntos na masyadong malayo sa 15.333 puntos ng first placer na si Yang Liu ng China.

Layunin ni Yulo na iangat pa ang kanyang ranking sa four-leg World Cup na ito para makapagkuwalipika sa World Championships na torneo kung saan matutukoy kung sino ang sasampa sa 2024 Paris Olympics. (Lito Oredo)