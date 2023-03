Bumili na ng mga gamit: Sylvia gusto nang magkaapo kina Maine, Arjo

Mahilig sa pagkain si Sylvia Sanchez. At kung ikukumpara niya ang sarili sa pagkain, lechon daw ito.

“Oo, lechon, laging nandiyan, masarap. Kahit anong gawin mo, kahit ayaw mo, kailangan, eh! Hahaha!” sabi ni Sylvia.

Sabi pa rin ni Sylvia, kahit anong pagod niya, happy place raw niya ang kusina. Na totoo naman, madalas nga ay nakikita natin siyang nagluluto para sa buong pamilya niya.

“Happy place ko ang kitchen. Like nagluto ako last time, sobrang pagod kasi ako, at para mawala ang pagod ko, tumayo ako, nagluto ako, para gumaan ang pakiramdam ko!” sabi niya.

At siyempre, dahil malapit nang ikasal ang anak niyang si Congressman Arjo Atayde kay Maine Mendoza, na nakita na nga recently na nag- seminar na sa kaibigan nilang priest, inamin ng mahusay na aktres na ipamamana niya ang mga recipe niya sa isa sa hosts ng ‘Eat Bulaga’.

“Definitely ipapamana ko kay Maine ang mga recipe ko. Kaya ‘yung mga recipe ko hindi ko sini-share sa mga friend ko. Ang daming humihingi, pero hindi ko talaga binibigay.

“‘Pag nagpo-post ako, ang daming humihingi ng recipe. Pero sorry talaga, hindi ko puwedeng ibigay. Sabi ko, lulutuan ko na lang sila. Sabihin n’yo na lang sa akin, magluluto ako para sa inyo.

“Ang sa akin kasi, pamana ko ‘yon sa mga anak ko, sa pamilya nila. “Kay Maine ko ituturo ‘yon. Pero, wala pa akong naituturo sa kanya ngayon.

“Si Ria, magaling magluto. Magaling ‘yon!

“Kay Maine, hindi ko pa naituturo sa kanya ang mga alam ko, dahil busy pa siya masyado sa ngayon. Ang gagawin ko kasi, kapag kasal na sila, doon ko na slowly ituturo sa kanya,” sabi ni Sylvia.

Anyway, isa nga si Sylvia sa dumalo, nag-cut ng ribbon, sa grand opening ng restaurant na Limbaga 77 (TriNoma branch), na pag-aari ng movie producer na si Rex Tiri.

Paulit-ulit nga niyang sinasabi na masayang-masaya siya ngayon, dahil sa happiness din daw ng mga anak niya.

Like si Arjo nga ay may Maine, at malapit na nga silang ikasal. Si Ria ay may Zanjoe Marudo.

“Masaya ako dahil masayang-masaya ang mga anak ko. ‘Yun na!” sabi niya.

Teka lang, isang taon na ring walang pelikula si Sylvia, ha! Pero sabi niya, sobrang abala raw siya sa pagpo-produce (Nathan Studios) ngayon.

“Yes, nagpo-produce ako ng mga pelikula. Bale tatlong pelikula na ang

nagawa namin. And soon, kami naman ni Joey Marquez ang magko-collab.

“Then mga concert din nagpo-produce kami, like ‘yung ‘Becoming Ice’ ni

Ice Seguerra. After Davao, abroad naman ang target namin,” kuwento

niya.

So, dedma muna siya sa acting?

“Hindi ko naman iiwanan ang acting. Medyo marami lang ginagawa ngayon.

‘Di ba, sa distrito (District 1 ng Quezon City) ni Arjo, tumutulong din ako sa constituents niya.

“May mga offer, may nilatag sa akin ang manager ko, pero sabi ko, sige tingnan natin kung ano ang gagawin natin. Hindi ko iiwanan ang acting. Siguro, magpapahinga lang. One year na akong nagpapahinga at nag-e- enjoy ako sa distrito ni Arjo.

“So, panibagong experience, na nag-e-enjoy ako. Nakakatuwa!” saad niya.

Anyway, aminado si Sylvia na dahil 50 years old na siya, gusto na talaga niyang magkaapo.

“May usapan kami noon ng mga anak ko, na huwag nila akong bigyan ‘pag hindi pa ako 50. Eh, dahil 50 na ako ngayon, gusto ko na magkaapo. “Pero hindi ko naman sila pini-pressure. Buhay nila ‘yan, at gusto kong i-enjoy nila ang mga buhay nila.

“Pero ako, meron na akong mga nabili na pang-baby!”

So, dalawang kulay ang binibili niya para sa apo, may pang-girl at pang-boy?

“Shut up na ako! Hahahaha!” sagot niya.

Teka, may designer ka na ba, may gown ka na ba para sa nalalapit na kasal nina Arjo at Maine?

“Ahhhhh! Hahahahaha!” tawa ni Sylvia sabay lakad palayo.

“Tara na, kumain na tayo! Hahahaha!” chika pa ni Sylvia.

Well, abang-abang na lang tayo sa mga detalye ng kasal nina Arjo at Maine, ha!