BSP bet ilibre sa bayarin maliliit na transaksyon

Nakikipag-ugnayan ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa mga bangko at payment system operator para makahanap ng paraan upang hindi na singilin ang mga maliliit na transaksyon.

Sabi ni BSP Governor Felipe Medalla, masyadong mahal ang P15 na fee para sa transaksyong nagkakahalaga lamang ng P200 kaya’t handa itong hanapan ng paraan para hindi na singilin ng fees ang maliliit na fund transfers para maengganyo ang marami sa digital transaction.

Sabi ni Medalla, ang sukatan ng epektibong patakaran ay wala sa pagkakomplikado nito kundi sa kakayanan nitong maisama ang lahat at walang maiiwanan kaya handa ang BSP na luwangan ang reserve requirement ng mga bangko.

“We may even consider cutting the reserve requirement to enable banks to make these concessions… after all, the true measure of an effective policy lies not in its complexity but in its ability to bring those at the margins into the fold,” tweet ni Medalla.

Ang reserve requirement ay ang perang dapat nakatengga lamang sa vaults ng bangko at sa BSP na porsyento ng mga depositing hawak nito at kasalukuyan itong nasa 12%. Ibig sabihin, sa bawat P100 na deposito, halimbawa, P12 ay dapat nasa vault lamang.

Aniya, maaaring hanapan ng paraan ng mga bangko at ng BSP kung paano paghahatihatian ang mga gastos para hindi na singilin na ang maliliit na transaksyon. (Eileen Mencias)