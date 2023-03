Bride pinaganda ng ex-BF sa wedding day

‘Yung hindi ikaw ang groom pero ikaw naman ang naging make-up artist. Ito ang nakakaantig na kwento ng isang lalaki sa Bulacan na nagboluntaryo na ayusan ang kanyang ex sa wedding nito.

Siya si Ericson Pascual (@makeupbyericsonpascual) na kamakailan lang ay ibinahagi ang kanyang mini-story time patungkol sa kanyang client na isa pala sa kanyang ex!

Mapapanood sa unang parte ng video ang mga salitang: “Sabi ko naman kapag kinasal tayo gusto ko ikaw yung pinakamaganda” habang naka-flash dito ang larawan ng kanyang ex-girlfriend suot ang wedding gown nito.

“Pero I wanna make sure na you’re one of the beautiful bride walk down the aisle,” sabi pa niya sa video.

Binanggit din ni Ericson na libre na umano ito bilang regalo niya dahil noong magkarelasyon pa sila ay wala siyang naibibigay dito.

Nag-offer siya ng libreng make-up dito at sa kanyang groom mula prenup hanggang wedding day.

Mas dumoble ang emosyon ng video dahil sa background music nitong “I just fall in love again” by Anne Muray.

“I’m your first and even [if] I’m not your last, I’m happy for you kasi I know na nasa tamang tao ka na,” pahuling salita sa video.

Humakot ito ng 5.4 milyong views at libo-libong like at komento mula sa madlang pipol.

Ilan sa mga comment:

Para kay @nadzzz26, “Ang healthy sana ganto mga ex masaya para sa ikasasaya ng ex nya.”

“Hoy ansakit grb. pinaiyak mo kami,” komento ni @iamkisha.

Humirit naman ang user na si @alazycrazymf, aniya, “He’s happy even though she’s not with him anymore, masaya siya kasi masaya rin ex niya at nasa tamang tao nadaw, that’s the true definition of love.”

Talaga namang hahaplos sa puso mo ang video na ito!

Ikaw, keri mo rin bang gawin ito sa ex mo? (Moises Caleon)