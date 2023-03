Batangas State U wagi sa Indonesia petroleum competition

Nanaig ang mga estudyante mula Batangas State University sa idinaos na Integrated Petroleum Festival (IPFEST) 2023 Smart Competition na ginanap sa Bandung, Indonesia.

Kabilang dito ang dalawang grupo ng mga engineering student na representative ng Pilipinas. Ito ay ang ‘Team Barrack Oil’ na binubuo nina Nick Audrei Manila, Selwyn Medrano, at Rhyan Antonio Evea na nakasungkit ng kampeonato.

Kasama rin ang ‘Team Trioil and Error’ na binubuo naman nina John Carlo Doria, Marcus Gabriel Gutierrez, at Russel Vincent Manalo na tinanghal na 1st runner up.

Ngayong taon, ang tema ng naturang kompetisyon ay “Understanding the A to Z of Oil and Gas as A Strategy For Energy Transition”at ginanap noong noong Pebrero 24.

Ayon sa opisyal na website ng IPFEST, layunin nito na magbigay ng plataporma sa mga delegate upang linangin ang kanilang kaalaman hinggil sa petroleum industry. (Moises Caleon)