Artist sa Laguna hinahangaan ang body paint artwork

Literal na realistic art! Ito ang proud na likha ng isang artist mula Laguna kung saan literal na ginawa niyang art ang isang tao sa pamamagitan ng pagpinta sa buong katawan nito.

Siya si Hanna Faith Frago, 23-anyos mula San Pablo City. Ang sining na ito ay tinatawag na ‘living artwork (body painting illusion)’.

Ipinost ito ni Hanna sa kanyang Facebook account kalakip ang caption na, “To celebrate National Arts Month, I turned someone into a living artwork.”

Makikita sa pictures ang isang bebot na tila drawing ang ganap dahil nagbe-blend ang ipinintang black, white, at gray sa katawan niya sa mga murals sa pader.

Sabi ni Hanna sa Abante News, “I got the idea to make it more immersive, so I created the living artwork. And this is part of Lynderson Arcade’s promotion of arts in the city of San Pablo. This is the 1st living artwork in San Pablo.”

Naibahagi rin niya na isa siyang content creator kung saan nakapokus ang kanyang mga contents sa ‘transformation’. Ani, “Last 2019 I recreated famous paintings like Monalisa, The Girl with the pearl earring, and Van Gogh by painting myself.”

Inabot umano si Hanna ng tinatayang apat na oras sa paggawa nito. Isa naman ang weather sa itinuturing niyang challenge dahil nga ginawa niya ito outdoor.

Napuno siya ng kilig matapos mag-viral ang kanyang artwork. Aniya, “As an artist nakakatuwa kasi siyempre may mga naka appreciate ng artwork ko. Lalo ako kinikilig pag kapwa artist yung nakaka-apreciate.”

Sabi naman ni Hanna sa kapwa niya artists, “My message to my fellow artists, they can be inspired, in recreating it. Don’t be afraid to explore your artistry.”

Talaga namang petmalu sa creativity ang bebot artist na ito! (Moises Caleon)