83 Pinoy abroad nasa death row – DFA

May 83 Pilipino sa ibang bansa na nasa death row, ayon sa opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA).

Sa briefing nitong Huwebes ng House committee on overseas workers affairs, sinabi ni DFA Assistant Secretary Paul Raymund Cortez na sa 83 overseas Filipinos (OF), 56 ang nasa Malaysia at nahatulan sa kasong murder (30 indibidwal), at drug smuggling/trafficking (18 indibidwal).

Mayroon namang anim na OF sa death row sa Uni­ted Arab Emirates at lima sa Kingdom of Saudi Arabia.

Mayroon namang isa sa Indonesia, ang kaso ni Mary Jane Veloso, at 15 iba pa sa ibang lugar (Bang­ladesh, China, Vietnam, USA, Japan, Brunei).

“Minsan may mga kababayan tayo who do not wish to make their cases known to the Philippine embassies or the Philippine consulate primarily because 1) they are already citizens of that country… for that ayaw nilang ipaalam sa Philippine government ‘yong kanilang mga sinapit,” paliwanag ni Cortez.

Ayon pa kay Cortez mayroong 2,104 Pilipino na nakabinbin ang mga kaso sa iba’t ibang bansa kung saan 1,267 ang nakakulong habang nililitis. Karamihan ng mga kasong ito ay sa Middle East (1,824 kaso), sinundan ng Asia Pacific (230 kaso) at Americas (27 kaso). (Billy Begas)