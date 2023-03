6 Tumodas sa Adamson student, Kinasuhan

Kinasuhan na sa Department of Justice (DOJ) ang anim na miyembro ng Tau Gamma Phi (TGP) faternity na itinuturong kabilang sa nagpasimuno ng initiation rites at responsable sa pagkamatay ni John Matthew Salilig, estudyante ng Adamson University.

Inireklamo ng pag­labag sa Republic Actg 8049 o Anti Hazing Law as amended by Republic Act 11053 sina Tung Cheng Teng Jr. y Benitez, alyas ‘Nike’, lider umano ng TGP sa Adamson University chapter; Romero Earl Anthony y Osita, alyas ‘Slaughter’; Jerome Balot y Ochoco, alyas ‘Allie’; Sandro Victorino y Dasalla, alyas ‘Loki’; Michael Lambert Ritalde y Alcazar, alyas ‘Alcazar’; at Mark Pedrosa y Muñoz alyas ‘Macoy’.

Una nang naaresto ang mga ito ng Biñan Police kung saan tatlo rito ay mga estudyante ng Adamson University habang miyembro naman ng TGP Biñan Chapter ang tatlo pa.

Lumutang sa Biñan Police nitong Miyerkoles ng gabi ang neophyte na si Roi dela Cruz na nakasama ni Salilig sa iniation rites para ikanta ang mga nagpahirap sa chemical engineerings student.

Bukod kay Dela Cruz, isa pang testigo ang lumutang para idetalye ang ginawang paglibing sa bangkay ni Salilig sa Imus City, Cavite kung saan din ginawa ang initiation rites.

Ayon dito, hindi na nadala sa ospital si Salilig at dala ng taranta ay nagkasundo ang mga magkaka-brod na ibaon na lang sa lupa ang bangkay ng biktima.

Sinabi ni Dela Cruz na pinaniwala sila ng mga fratmen na magi­ging magaan lang ang pag-welcome sa kanila dahil sa umiiral na anti-hazing law.

“Ang sabi sa akin, since we have anti hazing law, ang ibibigay na lang ay 12 to 24 na palo. Marami na ‘yung 24 so naniwala ako, plus the benefits na puwede mong matanggap so pinursue ko kasi may financial struggle din kami,” ani Dela Cruz.

“Pinatakan din nila ako ng candle sa likod.Inukit nila ‘yung logo ng fraternity sa likod ko then tinanggal nila ‘yung mga patak ng candle sa likod ko gamit ang belt, pinalo nila ako,” dagdag nito.

Narinig din umano niya si Salilig na sumasagot sa mga tanong ng nagsasagawa ng inititation dito sa kabilang kuwarto.

Samantala, awtopsiya sa biktima na namatay ito dahil sa ‘severe blunt force in the lower extremities’.

Natagpuan ang bangkay nito mula sa mababaw na pagkakali­bing sa bakanteng lote sa Imus, Cavite noong Martes, mahigit isang linggo matapos siyang makitang buhay habang nakasakay ng bus patungo ng Biñan, Laguna kasama ang ilang fratmen noong Pebrero 18.

Samantala, tumanggi si Public Attorney’s Office (PAO) chief Persida Acosta na tulungan ang mga fratmen na nagpahirap kay Salilig dahil sa conflict of interest.

Aniya, nauna nang lumapit sa kanila ang pamilya ni Salilig at isa pang biktima ng hazing sa Cebu.

“Lumapit sila sa mga private lawyers. Ang lakas ng loob nilang mangbugbog tapos nga­yon lalapit sa PAO? Eh, nauna ‘yung biktima eh,” diin nito. (Edwin Balasa­/Ronilo Dagos)

Meta- Tumanggi ang Public Attorney’s Office (PAO) na tulungan ang anim na miyembro ng Tau Gamma Phi (TGP) matapos silang kasuhan sa Department of Justice (DOJ) dahil sa pagkamatay sa hazing ni John Matthew Salilig, estudyante ng Adamson University.