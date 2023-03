Sobrang umay na kay Pacman! Floyd Mayweather ayaw talaga ng rematch kay Manny Pacquiao

MUKHANG wala na talagang pag-asa na magkaroon ng rematch sa pagitan ng dalawang boxing legends na sina Manny ‘Pacman’ Pacquiao at Floyd Mayweather, Jr.

Muli na naman kasing tinuldukan ng retired undefeated boxing champ ang posibilidad na maglaban ulit sila sa boxing ring ng eight-division world chanpion na si Pacman.

Wagi si Mayweather laban kay Pacquiao sa kanilang kinaabangang pagtutuos noong May 2015 via unanimous decision.

“We had a chance to do it when it really counted, for all the marbles. I was able to go out there and generate crazy numbers,” ani Floyd sa UK Boxing.

“We had a chance to do it. You know what the result was.”

Kagagaling lang sa exhibition match ni Mayweather sa London laban kay MMA fighter at reality TV star Aaron Chalmers pero nilangaw ang venue. (Cyreel Zarate)