Sa pula, sa puti! Gilas hati kina Jordan Clarkson, Justin Brownlee

NAHAHATI ang puso at isipan ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes sa pagitan nina NBA star Jordan Clarkson at isa sa naturalized player na si Justin Brownlee habang aminado itong wala pang nakakasiguro ng pwesto sa national team para sa FIBA World Cup na magaganap limang buwan mula ngayon sa bansa.

Sinabi ni Reyes na kailangang ipaglaban ng mga miyembro ang kanilang pwesto kabilang ang mga naturalized na manlalaro mula Utah Jazz na si Clarkson at Brownlee na huling nagpakita ng kakaibang talento para sa Pilipinas sa huling dalawang Asian qualifying games nito laban sa Lebanon at Jordan.

Ang import ng Barangay Ginebra ay gumawa ng matinding debut sa una nitong laro sa pagkolekta ng 17 puntos sa panalo laban sa Lebanese team at 41 markers sa 90-91 pagkatalo sa Jordanians.

“Having said that, there is no shoo-ins in the team. There’s no one with the lock. That goes for everyone. Right now, there are no shoo-ins. That goes for all the local players and even the naturalized players,” sabi ni Reyes.

Una nang nagpasabi si Clarkson na nais nitong maglaro para sa Pilipinas sa parating na World Cup.

Gayunman, habang usapin kung sino kina Brownlee o Clarkson ang dapat kumatawan sa Pilipinas sa World Cup. (Lito Oredo)