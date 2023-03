RR Garcia, Fuel Masters dinikdik Rain Or Shine

Mga laro Huwebes: (Araneta Coliseum)

4:30pm — Terrafirma vs NLEX

6:45pm — NorthPort vs Magnolia

IBINUHOS ni Jason Perkins ang 10 sunod na puntos sa pagsisimula bago sumunod na tumulong si RR Garcia sa paghatak nito sa Phoenix Fuel Masters sa 114-106 panalo kontra mainit na simula ng Rain or Shine Elasto Painters sa eliminasyon ng season-ending na 2022 PBA Governors Cup Miyerkoles sa Araneta Coliseum.

Nagtala si Garcia ng kabuuang 17 puntos, 6 rebounds at 2 assists, habang nag-ambag si Perkins ng 16 puntos at 5 rebounds upang magtulungan sa Fuel Masters na pigilan ang maagang pag-atake ng Elasto Painters tungo sa pagsungkit sa importanteng panalo.

Nag-ambag din si Encho Serrano ng 17 puntos, 3 rebounds at 1 assist, habang si import Devaughn Maxwell ay may 15 puntos, 13 rebounds, 4 assists, 5 steals at 5 blocks.

Nakamit ng Fuel Masters ang ikatlong sunod na panalo upang mapaganda ang karta nito sa kabuuang 4-5 panalo-talo at papatagin ang kapit sa ikawalong pwesto.

Hindi pinayagan na makalaro ang dapat sana na bagong import ng Elasto Painters na si Jordan Tolbert matapos na lumampas ito ng dalawang linya sa nakatakdang sukat para sa mga import na 6-foot-6.

Nahulog ang Elasto Painters sa 2-6 panalo-talong karta sa pagkakalasap ng ikatlong sunod na kabiguan at nanganganib na maagang mapatalik sa huling apat na pwesto sa kailangang walo sa quarterfinals.

Itinala ng Phoenix ang pinakamalaki nitong abante sa 23 puntos sa second quarter sa 58-35 iskor mula sa jump shot ni Tyler Tio. (Lito Oredo)