P10B pekeng bag, damit, sumbrero nasabat sa Binondo

Nasa P10 bilyon na halaga ng sari-saring branded at pekeng produkto ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa isang bodega sa Binondo, Maynila nitong Martes.

Sa ipinalabas ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na Letter of Authority, sinalakay ng mga miyembro ng Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP) kasama ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Philippine Coast Guard (PCG) at Task Force Aduana ang bodega sa Sunprime Tower 5 saJuan Luna st. sa Binondo.

Kabilang sa mga nadiskubreng pekeng produkto ay mga sumbrero, bag, damit, at iba pa na may sikat na brand ng Nike, Coach, Adidas, Guess, Louis Vuitton, Dior at Gucci.

Kasama rin sa nasabat ang mga pampaganda, kitchenware at electronics.

Bibigyan ng BOC ang may-ari ng mga kalakal ng 15 araw para magprisinta ng mga kaukulang dokumento sa nasabing mga produkto..

Posible umanong maharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act ang may-ari ng mga produkto.(Mina Navarro)