Nordeco pinrotesta sa kapalpakan ng mga customer

Umabot sa mahigit 3,000 residente ng Island Garden City of Samal ang nagsagawa ng malawakang kilos protesta sa tanggapan ng Northern Davao Electric Cooperative Inc. (Nordeco) sa Samal kaninang umaga dahil sa palpak na serbisyo sa lalawigan at sa nasasakupan nitong mga probinsya.

Binigyang diin ng mga residente na pawang konsyumer ng Nordeco na mula 2016 pa sila nagtitiis sa substandard na serbisyo ng koryente sa kanilang lalawigan.

Ayon sa mga ralyista na dinaluhan rin ng pamahalaang lokal ng Samal, nawawalan umano sila ng koryente mula apat hanggang limang beses sa loob ng isang araw kaya marami sa kanila ang nasisira na ang appliances at apektado na ang kanilang kabuhayan.

Sa panayam, sinabi ni Island Garden City of Samal Vice Mayor Lemuel Reyes, na nakiisa rin sa rally, na ang iba sa kanila, kabilang na ang mga estudyante ay napipilitang pumasok ng walang ligo dahil naka konekta ang kanilang suplay ng tubig sa koryente.

“Malaking problema po talaga sa Samal is ‘yung kuryente… Halos everyday nagba-brownout ang mahal pa, p19 per kilo watt hour, ‘yung sa ibang supplier nasa p12 lang yata per kilo watt hour, ilan ang diperensya tapos hindi naman maganda ang serbisyo,” pahayag ni Vice Mayor Reyes.

Maliban dito, idinagdag pa ni Reyes na direktang apektado na rin ang pagnenegosyo sa kanilang lugar, lalo na ang sektor ng turismo sa isla.

“We are growing [in investments] kaso nga lang nauudlot. Maraming gustong pumasok, ‘pag tinatanong ‘yung koryente tapos [hindi naman masiguro] dahil ‘di naman stable, wala kaming magawa,” dagdag pa ni Reyes.

Maging ang mga kababayan umano nila ay nagtatanong na rin kung kailan mababago ang kanilang sitwasyon, subalit wala silang maisagot sapagkat ginawa na ng pamahalaang lokal ang lahat ng paraan.

Kasabay nito, nanawagan ang mga ralyista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyunan ang matagal ng hinaing ng kanilang lugar.

Umaasa po kami na saklolohan na kami ng ating Pangulong BBM, bigyan na po sana n’ya kami ng disenteng suplay ng tubig at koryente, pahayag ni Reyes.

Nanawagan rin ang mga ralyista na aksyunan na sana ang resolusyon na ipinasa ng Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Partylist na si Margarita Ignacia Nograles na House Bill 10554 para tanggalin ang Nordeco bilang tagasuplay ng koryente sa mga lugar ng Tagum City, Island Garden City of Samal, at mga munisipalidad ng Asuncion, Kapalong, New Corella, San Isidro, at Talaingod.

Ayon kay Nograles, nabigo ang Nordeco na tugunan ang mga problema at mapabuti ang serbisyo sa loob ng prangkisa nito na nagreresulta sa “madalas na pagkawala ng koryente na humahadlang sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya.

“Kumilos na ang mga lokal na opisyal at ipinahayag na ang kanilang pagnanais na makalaya mula sa matagal nang pahirap at hindi maaasahang serbisyo ng kuryente ng Nordeco,” dagdag pa ni Nograles.