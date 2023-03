Nagbabagang asero! Vincent Astrolabio uupakan korona ng WBO 118 pounds

HINDI na uusad ang sagupaan para sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) bantamweight title sa pagitan nina Filipino fast-rising boxer Vincent “Asero” Astrolabio at dating world champion Emmanuel “Manny” Rodriguez ng Puerto Rico.

Ito ay dahil mas pinili ng Pinoy boxer na harapin si two-time challenger Jason Moloney ng Australia sa bakanteng WBO 118-pound belt.

Nakatuntong bilang number one challenger ang 25-anyos na tubong General Santos City sa IBF 118lb belt na isa sa mga binakanteng titulo ni dating undisputed 118-lb titlist Naoya “Monster” Inoue matapos umakyat sa mas mabigat na super-bantamweight category.

Napagdesisyunan ng pamunuan ng IBF na hanapan ng makakalaban si Rodriguez sa katauhan ni no. 4 ranked Melvin Lopez ng Argentina.

“Be advised that # 2 Emmanuel Rodriguez and # 4 Melvin Lopez are the highest ranked available contenders in the IBF Bantamweight division and are being ordered to participate in a Vacant Championship title bout,” pahayag ni IBF Championship Committee chairman Carlos Ortiz sa isang opisyal na liham sa dalawang panig. “The winner will be the IBF Bantamweight Champion. Negotiations should begin immediately and be concluded by March 28, 2023.”

Matatandaang matagumpay na nakuha ng 5-foot-5 orthodox boxer ang karapatan na maging no.1 contender sa IBF matapos patumbahin si Russian brawler Nikolai Potapov sa kanilang title eliminator noong Disyembre 17 sa Las Vegas, Nevada sa bisa ng sixth round knockout, kabilang ang WBO Inter-Continental 118-lb title.

Nakapwwesto rin bilang no. 2 ranked si Astrolabio sa WBO na pinangungunahan ng two-time World challenger na si Moloney bilang no. 1 contender, habang no. 5 din ang Pinoy boxer sa WBC title na paglalabanan naman nina Nonito “The Filipino Flash” Donaire at Alejandro Santiago ng Mexico.

Kabilang ang panalo kontra Potapov sa anim na sunod na panalo ni Astrolabio na dinaig si dating two-time Olympic gold medalist at two-division champion Guillermo “Jackal” Rigondeaux. (Gerard Arce)