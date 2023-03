Michael Escaler firm pinaboran! Agri usec dinikdik sa asukal scandal

Tahasang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na ang inisyung memorandum ni Department of Agriculture (DA) Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nagpapahintulot sa pag-release ng tone-tonelaang asukal sa pantalan ang “smoking gun” na ebidensya na ang matataas na opisyal ang nasa likod ng bagong sugar import fiasco sa bansa.

Ginawa ng senadora ang pahayag matapos maglabas si Panganiban ng isang memorandum na may petsang Pebrero 27, 2023 kung saan sinabi niya na “cleared for release” ang mga imported asukal kung saan kabilang ang 240,000 metric tons na naka-consign sa All Asian Countertrade Inc. ng negosyanteng si Michael Escaler.

Ang nasabing asukal ay dumating sa bansa nang walang permit at bago pa man naisyu ng Sugar Regulatory Administration (SRA) ang karampatang Sugar Order na kailangan sa ilalim ng batas.

“Ika nga, ang isda ay sa bibig nahuhuli. Totoo iyan, kahit sa smuggling ng asukal. Sa mismong memo ng DA lumalabas ang katotohanan – na matataas na opisyal ang nasa likod ng binubuong cartel at smuggling ring sa suplay ng asukal sa bansa. We should not ignore this ‘smoking gun’ proof of government-sponsored sugar smugg­ling being coordinated at the highest levels of bureaucracy,” sabi ni Hontiveros.

Ang shipment ng asukal na nakalagay sa 260 20-foot containers ay dumating sa port of Batangas noon pang February 9, 2023. Ang nasabing shipment, na naka-consign sa All Asian ay walang dokumentasyon. Isa lamang ito sa tatlong trader na pinaboran sa importasyon ng asukal.

“That’s the smoking gun – sila na mismo ang tahasang umamin, in black and white – that they were aware that shipments of sugar arrived in the country way before March 1, 2023, which is the earliest date the validly imported supply under Sugar Order No. 6 could reach our ports. Not only were they aware of those dubious shipments, they even wanted to clear them for release despite those shipments being obviously smuggled,” ani Hontiveros.

Wala pang pahayag si Panganiban sa bagong banat ni Hontiveros pero dati nang sinabi ng opis­yal na walang iregularidad sa shipment ng asukal sa bansa. (Dindo Matining)