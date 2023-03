Lalong liliyab ang Phoenix! Unang dribol ni Kevin Durant para sa Suns kontra Hornets

INAASAHANG matutuloy na ang inaabangang debut ni Kevin Durant sa Phoenix kapag dinayo ng Suns ang Charlotte Hornets sa Spectrum Center ngayong araw.

“Kevin Durant is expected to make his Phoenix Suns debut tomorrow in Charlotte,” anunsiyo ng Suns sa social media.

Nakuha ng Phoenis si KD via blockbuster trade noong isang buwan mula Brooklyn.

Mula Jan. 8 ay hindi na naglaro si Durant, nag-recover mula sprained knee ligament.

“I feel great,” pahayag sa media ng 13-time All-Star pagkatapos ng praktis kahapon sa Charlotte, dalawang linggo na walang nararamdamang sakit sa tuhod.

Sa quartet nina Durant, Devin Booker, Chris Paul at Deandre Ayton ay naging contender bigla sa West ang Suns (33-29) na nasa No. 4 spot kalahating laro sa unahan ng Clippers (33-30). (Vladi Eduarte)