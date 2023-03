Karate, table tennis sa Usapang Sports

TATALAKAYIN ang mga pinakabagong kaganapan sa Philippine karate at table tennis sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ Huwebes (Marso 2) sa PSC Conference Room sa Rizal Memorial Sports Center (RSMC) sa Malate, Manila.

Dadalo si Karate Pilipinas Sports Federation, Inc. (PSFI) President Richard Lim para ikuwento ang kanilang paghahanda sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa programa ganap na alas-10:30 ng umaga sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission at Behrouz Persian Cuisine.

Isa sa maasahang combat sports sa bansa, ang karate ay hindi nagpapahuli sa pag-ani ng mga karangalan mula sa international competition.

Inaasahan ding matatalakay sa usapin ang hosting ng Pilipinas sa 10th Southeast Asia Karate Federation Championship na nakatakda sa Marso 13-19.

Makikiisa rin sa talakayan si Ting Ledesma, pangulo ng Philippine Table Tennis Federation (PTTF), para sa naging kaganapan sa katatapos na national selection ng asosasyon para mapili ang mga ipadadala sa Cambodia edition ng quadrennial meet.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ng Pilipino Star Ngayon ang mga miyembro at opisyal, gayundin ang mga sports enthusiast na makilahok sa programa na mapapanood din sa TOPS ‘Usapang Sports’ group page via livestreaming, gayundin sa Channel 8 at 45 ng Pinoy Ako (PIKO) mobile apps broadcast network. (Abante Sports)