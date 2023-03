Kamehama! Artist nagpabilib sa ‘Dragon Ball Z’ tissue paper

Sinong mag-aakala na ang isang tissue paper ay keri pala gawan ng art? ‘Yan ang paandar ng isang artist na tubong-Catanduanes.

Siya si Paul Tindugan, 41-anyos na kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Kamakailan ay nag-trending ang kanyang Facebook post kung saan ibinahagi niya ang kanyang ginawang art mula sa tissue ng kinainan niyang resto.

Kwento ni Paul sa Abante News, “Nagsimula po ito noong 2019, halos apat na taon ko na po itong ginagawa.”

Ilan sa kanyang mga ginuhit ay mga karakter ng palabas na Dragon Ball Z tulad ni Krillin, Cell, Master Roshi, at iba pa. Para sa kanya, ‘challenge’ umano ang pagguhit sa mga tissue paper kaya naman naisipan niya itong gawin.

Inaabot naman si Paul ng humigit-kumulang isang oras depende sa detalye at pagka-rush nito. Sabi pa niya, “‘Yung mga ginagawa ko naman po na on the spot portrait sa nga service crew, sa fast food at food court, mabilisan lang po. Kasi iniisip ko na kailangan matapos kaagad, kasi nakakahiya sa mga bagong dating na kakain na naghahanap ng mauupuan.”

Bukod sa mga ito ay nakagawa na rin umano siya ng iba pang imahe tulad nila Apo Whang-Od, Eddie Garcia, Queen Elizabeth II, Morgan Freeman, mga PBA player, at maging ang Last Supper ni Leonardo Da Vinci.

Inamin din ni Paul na ang tissue paper art na ito ay hobby lang niya. “‘Yung drawing po sa tissue paper, hobby lang po talaga sana, kasi po gumagawa lang po ako nito para po makapagpasaya sa iba.”

“Huwag po sila mahiya na ipakita ang kanilang talento. Kung nahihirapan, drawing lang ng drawing, praktis lang ng praktis. Gamitin po nila ang kanilang talento para masuportahan ang kanilang pangangailangan sa araw araw, at higit sa lahat po gamitin nila ang talento para makapagpasaya at makatulong sa iba,” advice naman ni Paul sa iba pang artist. (Moises Caleon)