Ikawiwindang daw ng lahat kung sino ang Imelda: Si Dawn ang gaganap na Irene sa Mabuhay Aloha Mabuhay! — Direk Darryl

Sa guesting ni Direk Darryl Yap sa ‘Anything Goes’ Abante Teletabloid online show ko (na napapanood din sa YouTube channel na ‘Anything Goes with Jun Lalin’), ikinuwento ng direktor ng ‘Martyr or Murderer’ na sa third part, ang ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’, ng kanilang pelikula (Maid in Malacañang ang una), si Dawn Zulueta ang gaganap bilang present time na Irene Marcos-Araneta.

Pero kasama pa rin daw sa ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’ si Ella Cruz na siyang gumanap naIrene sa unang dalawang pelikula.

“‘Yung present time, si Dawn Zulueta bilangIrene pa lang ang puwede kong sabihin. Pero siyempre, sina Eula (Valdes) bilang Senator Imee (Marcos-Manotoc) at Aga (Muhlach) bilang si President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr., alam na naman dahil kasama ngasila sa ‘Martyr or Murderer’.

“Siyempre, sina Cesar (Montano), Ruffa(Gutierrez), Diego (Loyzaga), Cristine (Reyes) at iba pa, kasama pa rin sa‘Mabuhay Aloha Mabuhay’.

“Pero ang gaganap na present time na Madame Imelda Romualdez-Marcos, hindi ko pa iri-reveal. Tiyak na ikagugulat ng lahat. Ikawiwindang talaga!” sey pa ng controversial director.

Samantala, nagpapasalamat si Direk Darryl sa mga sumuporta sa ‘Martyr or Murderer’ na nagbukas sa mga sinehan kahapon.

Nagli­bot nga siya sa mga sinehan at nagulat daw siya na sa Grand Central saCaloocan City, maaga pa lang ay may pila na.

Ibinalita rin ni Direk Darryl na saoriginal na 250 cinemas, nagdagdag pa raw ng walo kaya 258 cinemas na sila sa opening day nila kahapon.

“Sobrang thankful po ako sa suporta sapelikula namin,” sabi pa niya.

Pinasalamatan din niya ang kanyang mgaartista at ang lahat ng mga nakasama niyasa pagbuo ng ‘Martyr or Murderer’ dahilhindi naman daw siya makagagawa ng magandang pelikula kung wala ang lahat ng mga artista’t iba pang nakasama nila sapagbuo ng nasabing pelikula! (Jun Lalin)