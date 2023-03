GM Darwin Laylo mapipiga utak sa 2023 Balinas Open

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si reigning National Open champion Grandmaster Darwin Laylo sa magaganap na 2023 Balinas Open Rapid Chess Tournament sa Marso 18 sa second floor Open Kitchen Food Hall sa Mandaluyong City.

Inaasahang mapapalaban si Laylo sa nasabing event dahil mga tigasing woodpushers din ang mga kasali sa pangunguna ni IM Daniel Quizon na na nagkampeon nakaraan sa AQ Prime ASEAN Chess Championship at 7th edition ng Kamatyas Rapid Invitational chess tournament.

Kabilang din sa mga makikipagtagisan ng isip sina 13-time Philippine Open champion Grandmaster Joey Antonio, 2022 New Zealand Asian Senior 65-year-old above category champion International Master Jose Efren Bagamasbad at 8-time Illinois, USA chess champion International Master Angelo Young.

Inaasahang nasa 200 chessers ang sasabak sa event na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Kasabay ng tournament ang padaraos ng birthday celebration ng ama ni GM Rosendo Balinas Jr., at GM Rogelio Antonio, Jr., may guaranteed prize ito na P105,000 kung saan ang magkakampeon ay tatangap ng P20,000.

Ang ibang kasali ay sina IM Jan Emmanuel Garcia, IM Rolando Nolte, IM Ronald Bancod, FIDE Master David Elorta, FM Christopher Castellano, 1996 Philippine Junior champion NM Robert Suelo, Jr., at NM Romeo Alcodia. (Elech Dawa)