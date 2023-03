Garahe si ‘The King’! Ja Morant, Grizzlies kinatay LA Lakers

IKINALAT ni Ja Morant sa third quarter ang 28 sa kanyang 39 points para angklahan ang Memphis sa 121-109 win laban sa LeBron James-less Lakers Martes ng gabi sa FedEx Forum.

Kinumpleto ni Morant ang triple-double sa sahog na 10 rebounds at 10 assists. Nag-ambag si Xavier Tillman ng 18 points, 11 rebounds, tig-16 markers sina Jaren Jackson at Desmond Bane.

Nagka-injury si James (right foot) sa panalo ng Los Angeles kontra Dallas noong Linggo.

Kontra Grizzlies, walang napaghugutan ang LA ng pamasak sa 29.7 points per game ng leading scorer nilang si LeBron na hindi pa alam kung hanggang kailan magagarahe.

Nagsumite ng 28 points, 19 rebounds si Anthony Davis, may 21 points si Lonnie Walker at 17 kay Austin Reaves mula season high-tying four 3s.

Nag-take over si Morant sa third, kumonekta ng 10 of 12 para ilayo 93-84.

Bumuka sa 106-92 ang bentahe ng Memphis sa bukana ng fourth, sa likod ng tatlong tres ay idinikit ng Lakers sa 110-106 pero sumagot ng 8 straight points ang Grizzlies 118-106. (Vladi Eduarte)