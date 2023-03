Gandara na, tigasin pa mga lola! Alyssa Solomon, Bella Belen kabogera sa Lady Bulldogs

Mga laro sa Marso 4:

(SM Mall of Asia Arena)

12:00nn — Adamson vs FEU

2:00pm — NU vs UST

NAKALIGTAS ang National University (NU) Lady Bulldogs sa banta ng Adamson University (AdU) Lady Falcons matapos ang five-set victory, 25-22, 25-19, 25-27, 22-25, 15-10, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament, Miyerkoles, sa Mall of Asia Arena.

Muling binuhat ni Alyssa Solomon ang Lady Bulldogs matapos gumawa ng career-high 28 points mula sa 27 attacks at isang ace.

Meron namang 23 points, 18 excellent receptions at 12 digs si reigning Rookie-MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen.

Buhay pa rin ang 20-game winning streak ng defending champions na nagsimula pa noong Season 82.

Ngunit nagsilbing tinik ang Adamson para sa NU dahil ito ang unang five-set na laban para sa Jhocson-based squad simula noong March 4, 2020.

“Na-force rin kami ni Adamson talaga na maglaro kung hanggang saan kami. Magandang experience din siya kasi last season walang fifth set,” sabi ni NU head coach Karl Dimaculangan.

May 2-0 set lead na ang NU at nasa match point na rin sila, 25-24, nang biglang nagkaroon ng attack error si Solomon at tuluyan kinuha nina Trisha Tubu at Kate Santiago ang third set para sa Lady Falcons.

Pumalag pa ang Adamson sa fourth sa tulong ni Rizza Cruz at opisyal na umabot sa final frame ang laro, 25-22.

Mula sa 10-9 na kalamangan, tuluyan nang winakasan nina Belen, Erin Pangilinan, Solomon at Camilla Lamina ang laban sa kanilang 5-1 run, 15-10. (Cyreel Zarate)