Eya Laure, UST tiniris Lady Tams

BINALING ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang kanilang galit sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws matapos ang 25-16, 28-26, 25-21 sweep sa second game ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament Miyerkoles sa Mall of Asia Arena.

Nakabawi ang Golden Tigresses matapos ang masakit na five-set loss sa La Salle nitong Linggo.

“We’re happy kasi back on track kami. Na-polish naman namin kung ano ang naging errors nung last game namin especially endgame,” sabi ni UST head coach Kungfu Reyes.

Bumira si Eya Laure ng 17 points mula sa 14 attacks, two blocks at isang ace.

Umalalay naman si Jonna Perdido ng 12 points, habang may 10 at nine points sina Renren Peñafiel at Imee Hernandez.

Naging madali sa UST ang first set, ngunit muntikan na rin silang masilat sa second set matapos makaabot sa 24-23 set point ang Lady Tams.

Umabot sa 26-all ang score nang kinumpleto ng UST ang kanilang comeback sa tulong nina Piñafiel at Cassy Carballo.

Tabla na sa 1-1 ngayon ang UST, FEU at Adamson. (Cyreel Zarate)