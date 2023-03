Diskarte sa jeepney phaseout, sablay – PBBM

Inamin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na hindi naging maganda ang implementas­yon ng Department of Transportation (DOTr) sa modernisasyon ng public utility vehicles na tinututulan ng maraming transport group.

“Sa isyu ng modernisasyon ay kailangan ding gawin talaga ‘yan. Ngunit sa pag-aaral ko, parang hindi naging maganda ang implementation nong modernization. Paiba-iba ‘yong naging standards na kanilang ginawa,” wika ni Marcos sa isang ambush interview sa dinaluhang aktibidad sa Rizal Park nitong Miyerkoles.

Ang kailangan aniyang gawin ay ipatupad ito sa ibang paraan at tingnang mabuti kung paano ilarga ang paggamit ng electric vehicles.

“‘Yong modernization siguro we have to look properly at what the real timetable is for the introduction of electric vehicles kung talagang kailan — kung puwede na ngayon. Palagay ko hindi pa puwede ngayon,” dagdag ng pangulo.

Binanggit pa ni Pangulong Marcos na gumagawa ng hakbang ang gobyerno para hindi matuloy ang ti­gil-pasada sa Lunes tulad ng pakikipag-usap sa kanila upang talakayin ang PUV Modernization Program.

“I’m hoping na dito sa mga initiative na iniisip natin eh makumbinsi naman natin ang mga transport group na huwag na muna mag-strike dahil kawawa talaga ang mga tao at marami pang naghihirap at mas lalo pang maghihirap ‘pag hindi makapasok sa trabaho,” wika ng pangulo.

Tiniyak naman ni Marcos na hindi hahayaan ng gobyerno na maapektuhan ang publiko kaya magpapatupad sila ng libreng sakay para makapasok sa trabaho ang mga tao.

Sa pinakahuling ulat ay nirebisa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang Memorandum Circular 2023-013 at ginawang December 31, 2023 imbes na June 30, 2023 ang deadline sa pagsanib sa kooperatiba o korporasyon upang hindi mapaso ang kanilang prangkisa.

Nanindigan si DOTr Secretary Jaime Bautista na kailangang ituloy na ang PUV Modernization Program dahil ilang beses na itong naudlot sa mga nakalipas na taon. (Aileen Taliping)