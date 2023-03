Comelec binasura DQ kay Sen Tulfo

Kinatigan ng Commission on Elections (Comelec) en banc ang pagbasura sa disqualification case laban kay Senador Raffy Tulfo.

Ito ang naging desisyon ng Comelec sa inihaing motion for reconsideration ni Julieta Licup Pearson. Siya rin ang naghain ng petis­yon para ikansela ang certificate of candidacy ni Tulfo noong 2022 senatorial race.

“In view of the aforementioned pronouncements, the Commission En Banc is henceforth bound to dismiss the Motion for lack of jurisdiction,” ayon sa resolusyon na may petsang Pebrero 28.

Pinaliwanag ni Comelec spokesperson Rex Laudiangco na walang nakitang balidong rason ang en banc para baligtarin ang resolusyon ng First Division, na siyang nagbasura sa disqualification case kay Tulfo.

Bukod dito, wala na ring hurisdiksyon ang Comelec kay Tulfo dahil isa na itong senador kaya kung may isyu sa pagkakapanalo nito ay dapat na itong dalhin sa Senate Electoral Tribunal. (Mina Navarro)