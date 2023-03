Caviteño binida Spoliarium na ‘One Piece’ version

Proud anak ang isang lalaki nang ibinida niya ang obra ng kanyang ama ng sarili niyang bersyon ng Spoliarium na inspired sa anime na ‘One Piece’.

Spolarium na ‘One Piece’? Pwede pala ‘yun? Ito ang ibinida ng isang lalaki sa Facebook group na Guhit Pinas kung saan ibinahagi niya ang petmalung obra ng kanyang erpat.

Siya ay si Mark Atienza mula Imus, Cavite. Caption niya sa post, “Hello everyone! I just want to share my father’s craft. His first anime concept painting. One Piece x Spoliarium Painting.”

Makikita sa mga picture ang tila literal na Spolarium na painting na likha ni Juan Luna, pero ang kakaiba rito ay One Piece ang mga karakter na ginamit!

Kwento ni Mark sa Abante News, “Actually po ako po ang nakaisip ng concept since I’m a fan of both One piece and renaissance and realism art. Naisip ko po i-incorporate ‘yung dalawa since naisip ko po na may similarities po sila since the it both symbolizes the cruelty, injustices and political views that is also happening in our daily lives.”

Ang naturang painting ay gawa sa acrylic on canvas na may sukat na 20 x 32 kung saan inabot umano sila ng kanyang erpats ng halos isang buwan upang matapos ito.

“Ang forte po talaga kasi ng father ko is renaissance, realism paintings. Pati po ‘yung mga fiberglass and resins ng mga church,” pagbabahagi pa niya.

Sa ngayon, hindi pa umano sila nagpapa-commission ng obra dahil may iba pa silang plano. Aniya, “For now po wala pa po kami tinatanggap na commission since gusto po sana namin ma-preserve ‘yung authenticity ng art but if given a chance gusto po sana namin ipa-auction ‘yung art.”

Bukod dito, nasabi rin ni Mark na mayroon na silang ongoing na konsepto ng kanyang ama na magsisilbing continuation ng painting na ito.

“Don’t be scared to express your ideas just because its not common because being unique is a gift. As long as you’re happy with what you’re doing, don’t let anyone else take that from you. We are all artists in our own way,” payo niya naman sa iba pang aspiring artist.

Dagdag pa rito, ang pinaka-goal din umano ni Mark kaya niya ito naisipang i-post online, ay upang bigyang pagkilala at ibahagi ang talentong mayroon ang kanyang ama.

“Its his treasure po to be recognized as a legacy nadin po as an artist and thats my main goal po why im posting his craft,” aniya. (Moises Caleon)