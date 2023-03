Bonjoure Fille Suyamin tigasin sa GenTri chess

PINAGHARIAN ni Woman National Master (WNM) Bonjoure Fille Suyamin ang katatapos na High School Girls City Meet 2023 chess tournament na ginanap sa General Trias City Sports Park Intel Building nitong Linggo, Pebrero 26.

Ang 13-year-old na Grade 7 student ng Del Rosario Christian Institute ay nakakolekta ng 4.5 points sa five outings.

Si Suyamin na kumuha ng bye sa first round ay nagtala ng panalo kontra kina Stephanie Nicole Diaz ng Governor Luis A. Ferrer, Jr. East National High School sa second round, Sarah Zain Dulguime ng Centennial Academy of the Blessed Trinity sa third round at Jirah Floravie Cutiyog ng Bethel sa fourth.

Tabla siya kay Geraldine Mae Camarines ng Gov. Ferrer Memorial Integrated National High School sa fifth at final round. (Abante Sports)