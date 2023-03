Biofertilizer ipapagamit sa mga magsasaka

Isusulong ng gobyerno ang paggamit ng biofertilizer sa mga magsasaka upang mabawasan ang pagiging dependent sa mga imported na pataba sa kanilang mga pananim.

Sa ginanap na briefing ng pangulo sa mga opisyal ng Department of Agriculture (DA) at iba pang ahensiya ng gobyerno, sinabi nitong sa pamamagitan ng biofertilizer ay mababawasan ang agam-agam sa supply ng fertilizer.

“We are totally dependent on petroleum-based fertilizer – now, we are going to introduce biofertilizer to our farmers and teach them how to use it. And hopefully, this will ease our concerns when it comes to the supply of fertilizer. And we can fully control the availability of biofertilizer,” anang pangulo.

Pero nilinaw ng presidente na hindi ganap na mawawala ang paggamit ng imported ferti­lizer gaya ng urea kundi babawasan lamang ng gobyerno ang pagiging dependent sa importas­yon ng mga ito. (Aileen Taliping)