BBM niligwak e-power kontra taas presyo ng bilihin

Hindi nakikita ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pangangailangang humingi ng special powers sa Kongreso para masolusyonan ang problema sa inflation o pagtaas sa presyo ng bilihin at serbisyo.

Sa ambush interview sa pangulo sa dinaluhang aktibidad sa Rizal Park sa Maynila, sinabi nitong gumagawa na ng paraan ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng inflation sa bansa.

May kapangyarihan aniya siya na magdeklara ng emergency para makontrol ang presyo ng mga bilihin kaya hindi na kailangang humingi ng special powers sa mga mambabatas.

“I do not think that it is necessary to ask for special powers. If we declare, for example, if we can declare… I have already the power to declare an emergency and to control the pri­ces of commodities. So, I don’t think there is any need for more than that, that is sufficient,” ani Marcos.

Binigyang-diin ng presidente na mayroong ginagawang hakbang ang gobyerno para makabawi sa epekto ng pagtaas ng mga bilihin sa pamamagitan ng pag-aayos sa food supply mula sa produktong agrikultura.

Aminado ang pangulo na walang magagawa sa mataas na presyo ng langis dahil ang nagdidikta nito ay ang pandaigdigang pamilihan pero sa produktong agrikultura aniya ay may ginagawa na ang pamahalaan.

Nauna rito ay sinulong ni Marikina Rep. Stella Quimbo ang emergency power sa pangulo para labanan ang inflation na sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay maaaring pumalo sa 8.5 percent hanggang 9.3 percent noong Pebrero. (Aileen Taliping)