Banta sa oil spill todo-bantay ng Coast Guard

Todo-bantay ang Philippine Coast Guard (PCG) sa posibleng oil spill mula sa oil tanker na may kargang 800,000 litro ng industrial fuel na lumubog sa karagatan ng Naujan, Oriental Mindoro nitong Martes.

Sa panayam kahapon kay PCG spokepserson Rear Admiral Armand Balilo, umiikot ang BRP Melchora Aquino sa lugar kung saan lumubog ang MT Princess Empress bandang alas-dos ng madaling-araw.

Aniya, mahigit ang utos ni PCG commandant Admiral Artemio Abu na 24-oras na i-monitor ang lugar at gawin agad ang tamang oil spill procedure sakaling magkaroon ng tagas sa dagat.

Sa inisyal na aerial survey ng PCG nitong Martes, may naisapatan silang posibleng oil spill kaya inaalam nila kung ito ay tagas mula sa diesel fuel ng lumubog na tanker.

Iginiit ni Balilo na hindi naman delikado ang diesel fuel sa marine ecosystem sa lugar.

“Nagdi-dissipate agad ‘yan under the heat of the sun tsaka kapag nahahampas ng alon ‘yung small particles niya natutunaw agad,” paliwanag ni Balilo.

Samantala, hindi pa maikasa ng may-ari ng oil tanker ang salvage operation dahil hindi pa natutukoy PCG ang eksaktong lugar ng pinaglubugan ng tanker. (Edwin Balasa)