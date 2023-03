Arellano hinambalos Lyceum Lady Pirates

Mga laro sa Biyernes: (San Andres Sports Complex)

12:00nn — Letran vs San Sebastian

2:00pm — San Beda vs EAC

HINDI pinaporma ng dating three-time champions Arellano University (AU) Lady Chiefs sa pangunguna ng kanilang kapitanang si Trina Marice Abay ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates sa bisa ng straight set 26-24-, 25-16, 25-16, Miyerkoles sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila.

Nagawang makabawi ng Arellano sa huling pagkatalo upang makuha ang three-way tie kasama ang huling koponang tumalo sa kanila na University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas at pinataob na Lady Pirates sa magkakatulad na 3-1 kartada.

Naging maangas ang senior player na si Abay sa inirehistrong 11 puntos mula sa limang atake at anim na blocks para segundahan ang pangunguna sa puntos ni Marianne Padillon sa 12 marka mula sa walong atake at apat blocks.

Matapos makuha ang dalawang set na panalo, sinubukan ni Johna Dolorito na buhatin ang Lady Pirates nang itabla ang laro sa 12-all sa third set.

Subalit pinagbidahan ni Abay ang 4-0 atake ng Lady Chiefs para sa 12-16.

Tinangka pang muling makabalik ng Lady Pirates, ngunit nadagdagan ng dagok ang service error ni Jewel Maligmat para sa 15-20, habang kinumpleto nina Abay at super rookie Tudlasan ang panapos na laro.

Pilit iniangat ni Joan Doguna ang Lady Pirates sa 13 puntos, habang may tig-pitong puntos sina Janeth Tulang at Dolorito, at Maligmat na may anim. (Gerard Arce)