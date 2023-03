Ang sabi ng iba

Mahaba ang salaysayin ng ating reader, “Lagi ko pong binabasaang inyung kolum sa Abante. May tanong lang po sana ako sainyo tungkol sa aking dextroscoliosis. Wala naman po akongnararamdaman like pain or discomfort.

Ang worry ko is pwedeba ito lumala lalo na sa aking pagtanda? I’m already 52 years old now. Ano po ba ang gamutan para dito? May mga nababasaakong mga chiropractor daw na magaling sa ganitong mga sakitsa buto. Effective po ba talaga ang mga iyon at mairerekomendaninyo? Salamat sa pagtugon sa anking mga tanong.”

Ang karamdaman na tinutukoy ay may kinalaman sa vertebral column na syang patong patong na quadradong buto para maitayo ang ating katawan. Pinoprotektahan din nito ang atingspinal cord o central wiring ng ating katawan. Sa x-ray, kungnakaharap ay tuwid ito. Kung nakatalgilid naman ay may normal na kurbadong makikita. Ang scoliosis ay mayroong kurbadokahit sa harap ang kuha. Hindi malayong kung yuyuko, ay hindipantay ang likuran. Ang dextroscoliosis ay sinasabi kungpakanan ang pagkakurba, levoscoliosis naman kung pakaliwa. Hindi ito agad agad kikirot. Malaki pa din ang kinalaman ng tibay ng muscle. Ito ay dahil naglalaban ang magkabilang panig, ang kaliwa at kanan, para ituwid ang hindi maitutuwid navertebral column. Hindi ito nangyari kamkailan na diskubre, madalas habang nagbibinata o nagdadalaga nagumpisa na.Paglipas ng 20 anyos ay stable at di basta basta magbabago. Sa lalaki hindi rin lalala agad kahit kung tumanda, huwag lang maaksidente. Sa babae, malaki ang kinalaman ng buwanan na dinadatnan. Oras na tumigil ito at mag menopause, titigil anghormones tulad ng estrogen na malaki ang kinalaman sapagabsorb ng calcium sa buto, maaaring bumagsak ang kalidad, magka osteoporosis at lumala ang kurbado. Kaya mahalaga angpatibayin ang buto habang maaga. Hindi pa gaano katanda ang52 na anyos, lalo na sa lalaki, kaya madami pang magagawapatibayin ang buto, at ang mga muscles na nakapaligid dito.

Ang mga chiropractors ay gumagawa ng mga manipulations o maneuvers para maibsan ang kirot ng mga kasukasuan at kalamnan. Ngunit sa kanilang mga gagawin ay hindi namanmagbabago ang hugis ng buto. Kaya kung minsan mas mainampa na sa physiatrists o rehabilitation medicine specialists magpunta, kasama ang mga physical therapists ay nabibigyan ng pagkakataon mabawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng mga iba’t ibang modalities at machines, at makatulong sa mgaactivities, kilos at galaw, at ehersisyo. Pwede din magtanong samga orthopaedic surgeons ukol sa karamdaman na ito. Hindi lahat ng nasa social media ay dapat paniwalaan.

Ang mahalaga ay bago gumawa ng kung anuman, kumunsultang mabigyan ng pinakamagandang payo para mas tuluyangmanatiling maganda ang kundisyon, walang kirot, mapascoliosis man o hindi.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe! Get vaccinated! Get Boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib saDWIZ882 at IZTV 23, tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahaysa DZEC1062 tuwing huwebes 1pm) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.