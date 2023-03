Adamson, FEU sapol twice-to-beat bonus

SAPOL ng Adamson at Far Eastern University-Diliman ang magkahiwalay na twice-to-beat bentahe sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) high school boys basketball tournament matapos ang magkahiwalay na panalo sa huling araw ng eliminasyon nitong Miyerkoles sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Top seed ang Juniors Soaring Falcons sa Final Four matapos talunin ang University of Santo Tomas (UST) Tiger Cubs sa, 78-66, habang sinuwag ng Baby Tamaraws ang defending champion Nazareth School of National University, 82-66.

Makakatapat ng Adamson ang Tiger Cubs, habang maghaharap sa semis ang FEU-D at NSNU sa kabilang bracket simula Marso 7 sa FilOil EcoOil Centre.

“Nung talo namin sa Ateneo, ang dami kong na-realize tulad na kailangan ko mag-step up. Sila Peter (Rosillo), Vince (Reyes), at Matt (Edding), nag-step up na,” wika ni Adamson forward Carlo Bonzalida, kasunod ng 58-55 pagkabigo sa Ateneo, na tumapos ng career-high 26 points mula sa 11-of-17 shooting.

“Ako na lang po iyung nawawala sa team namin. Pinakita ko lang kung ano ‘yung kaya ko.”

Nag-ambag rin sina Rosillo at Earl Medina ng tig-14 puntos habang nagbalik mula sa team suspension si Justine Garcia sa 10 points at 10 assists para sa kabuuang 12-2 kartada sa pagtatapos ng elims. (Gerard Arce)