3 Pinoy nagpasiklab sa Thailand Science competition

Nagpamalas ng husay at galing ang mga estudyante ng Philippine Science High School – Eastern Visayas Campus sa idinaos na 6th KVIS Invitational Science Fair na ginanap sa Kamnoetvidya Science Academy, Thailand.

Kabilang sa mga Pisay student na ito ay sina Sophia Indira Esquilla, Vivien Castroverde, at Natasha Nicole Noel na nasa gabay ng kanilang research adviser na si Janeth Morata-Fuentes.

Ilan sa mga award na kanilang natanggap ay 1st runner up award, Best Project Award, at Best Presentation in Environmental Science.

Ayon sa official website ng KVIS-ISF, layunin ng kompetisyon na ito na bigyan ng platform ang mga student at instructor na may matinding passion sa siyensya at teknolohiya. Bukod dito, ay upang makapagbahagian ang bawat isa ng kani-kanilang imbensyon, scientific thought, at maging lokal na tradisyon. (Moises Caleon)