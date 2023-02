Wanted naturalized big man! Gilas Pilipinas naghahanap ng rerelyebo kay Kai Sotto

POPONDOHAN ng Gilas Pilipinas ang pagkuha ng isang naturalized player na big man upang punan ang madalas na hindi pagiging available ni Kai Zachary Sotto partikular na sa katatapos lamang na ikaanim at huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginanap sa Philippines Arena.

Inamin ni Gilas coach Chot Reyes na isang opsyon na maghanap ng matangkad na naturalized na player para sagot kung hindi available si Sotto para sa World Cup.

Nilaktawan ni Sotto ang Window 6 ng Asian Qualifiers kasunod ng kanyang paglipat sa Hiroshima Dragonflies sa Japan B.League.

Ayon sa kanyang kampo, si Sotto ay nagnanais na maglaro sa Summer League bilang bahagi ng kanyang hangarin na maging unang homegrown Filipino na makakapasok sa NBA.

“We are not ruling out the possibility of even going out and looking for another 6-10, 6-11 guy. With all the uncertainty surrounding the Kai Sotto situation, if he is not going to make himself available, I think we have to think about that din. That’s just part of the all the planning on our plate right now,” sabi ni Reyes.

Ang mga nakaraang koponan ng Gilas Pilipinas ay nakakita ng mga big man kina Marcus Douthit at Andray Blatche bilang kanilang naturalized na manlalaro, ngunit ang paglitaw ni Sotto ay nagbigay-daan sa Gilas Pilipinas na tumingin sa iba’t ibang opsyon para sa World Cup, kabilang ang posibilidad na muling tawagan ang NBA cager na si Jordan Clarkson.

Base sa pahayag ng kanyang kampo tungkol sa Summer League, maaaring hindi available si Sotto dahil ito ay ginaganap sa pagitan ng mga buwan ng Hunyo at Hulyo. (Lito Oredo)