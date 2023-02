Vilma pantasya sina Hyun Bin, Richard Gere

Grabe ang pagka-miss ni Star For All Seasons Vilma Santos sa showbiz press, ha! Aba, halos lahat ay gusto niyang yakapin, kausapin one by one, eh.

Kasi nga, sa tinagal-tagal nga naman na hindi siya nagpakita, lalo na sa panahon ng pandemic, na aminado naman siyang hindi talaga siya lumalabas, dahil tinamaan nga siya nito, at matindi raw ang epekto sa kanya.

Nakakatuwa si Ate Vi, na talagang iniisa-isa niyang pasalamatan ang mga kaibigan niya sa press. Kilalang-kilala niya ang lahat.

Aminado naman si Ate Vi, na nang maging public servant siya, hindi siya naging aktibo sa showbiz, at madalang niyang nakakaharap ang mga showbiz press.

At heto nga ngayon, handang-handa na siyang sumabak muli sa trabaho, sa pag-arte, at malay natin, sa pagsayaw pa rin, di ba?

“I will be doing a movie with Boyet, si Christopher de Lon. Magsu-shooting kami sa Japan ngayong March.

“And then I’m excited also to do a movie with Erik Matti. Kasi tapos na `yung script, so we will try to finalize the script. Eh, mukhang mag-start kami on March 30.

“Eh, ang alam ko, mag-action ako kay Direk Erik. Gusto niya `yung nakikipagbugbugan ako,” sabi ni Ate Vi.

“And then, looking forward din ako ng isang movie with Star Cinema. Ito `yung mga so far na future na gagawin ko.

“Pero mauuna muna `yung with Boyet,” sabi ni Ate Vi.

Sino ang magdidirek?

“Si Direk Rada. Pero, mag-a-associate director si Boyet. Independent producer ito,” chika niya.

Bakit ito ang unang pinili niyang maging comeback movie?

“Nagustuhan ko ang story. It’s a love story. Pero ang story sa edad namin. Hindi kami yung love story na pa-cute, na magbabata-bataan kami. Ang love story, kung ano ang edad namin ngayon.

“And at the same time, story ng isang OFW, who fell in love sa Japan. Sa edad namin, ha!

“It’s a very simple love story, pero malalim ‘pag pinag-usapan ang love,” chika ni Ate Vi.

Siyempre, plano rin niyang maging producer sa hinaharap. At kung mabibigyan ng pagkakataon, ito nga ang gusto niyang subukan.

“Kung meron man akong gusto ma-experience, kung magpu-produce ako, parang gusto kong gumawa ng isang Muslim movie. And then ‘yung kultura nila, ilalatag ko. Parang `yun ang gusto kong magawa. May excitement ako doon!” sabi niya

Na ikaw ba ang magdidirek?

“Naku, nanay ko. Puwede… Puwede…” sabi niya.

Anyway, kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto niyang gumawa rin ng pelikula na kasama ang mga batang artista ngayon.

Pero kung international naman daw ang peg, walang kaabog-abog na bet na bet niya at pantasya talaga niyang makatrabaho sina Hyun Bin (Crashlanding On You), at siyempre si Richard Gere, na matagal na raw niyang crush.

Bongga, di ba? Iba rin ang karisma ng mga Korean kay Ate Vi, ha!

Teka, may balak pa ba siyag bumalik sa politika?

“Sa totoo lang, I really don’t mind. Iba ang fulfillment ng isang public servant. Kanina nga as I mentioned, kung meron man din akong isang legacy na puwedeng iwan, palagay ko ‘yung serbisyong ginawa ko as public servant.

“Pero kung plano after 3 years sa politics, honestly, wala pa sa isip ko. Sabi ko, kung babalik ako, why not? Pero kung hindi rin, okey. Marami pa naman akong puwedeng gawin na interesting din. Looking forward ako na baka magdirek ako,” sabi ni Ate Vi.

At siyempre, siguradong mapapadas nating makikita si Ate Vi na rumarampa sa mga kalsada ngayon. Lalo na nga at siya talaga ang personal na pinili ni Mr. George Royeca, Co-Founder and CEO ng motorcycle taxi company, ang Angkas.

“Magiging artista ito, eh. Ang guwapo. Artistahin, di ba? Ito na talaga ang sinasabi ko na mga agresibo, mga young entrepreneur,” sabi ni Ate Vi tungkol kay Mr. George.

“Napakalaking karangalan na nandito ang Star For All Seasons ngayon. Never in my wildest dreams na makakatabi ko ang isang icon.

“Walang ibang pumasok sa utak namin kundi si Ate Vi. Kasi, bakit po? 60 years in showbiz, and let’s not forget din po na 24 years siyang public servant. At sa parehong propesyon nagbibigay siya ng pag-asa.

“’Yung isa nagbibigay siya ng saya, as entertainer. ‘Yung isa nagbibigay naman siya ng actual na buhay, ng pangarap, ng ambisyon.

“Maraming humahanga kay Ate Vi sa larangan ng sining, at isa po ako doon. Pero iba rin ‘yung paghanga ko sa kanya sa larangan ng public service. This is something na gusto talaga namin, ang magbigay ng pag-asa sa mga tao.

“Si Ate Vi may ginintuang puso. ‘Yung mga programa niya sa Batangas, health care, eduction, employment, agriculture, lahat talaga nakakatulong sa kapwa,” sabi na lang ni Mr. George.

Well, iba pa rin talaga ang karisma ng isang Vilma Santos, di ba?