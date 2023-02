Tigasing rookie! Encho Serrano hinirang na Player of the Week

MULA sa ilalim, dahan-dahang bumangon ang Phoenix at gumitgit sa playoff picture ng PBA Governors Cup.

Solo-eighth na ang Fuel Masters (3-5) pagkatapos ng sorpresang 106-103 win kontra Converge nitong Linggo.

Si rookie Encho Serrano ang nagmaniobra sa panalo, ikinalat sa second half ang lahat ng 28 points kabilang ang 17 sa fourth quarter.

Naunahan na ng Phoenix ang NorthPort (2-6), Rain or Shine (2-6) at Terrafirma (2-6) sa karera sa last quarters berth.

Mula sa floor, 11 of 16 ang 19th pick overall mula La Salle, pinalamutian ng 2 rebounds, 2 assists at 1 steal sa loob ng 22 minutes – sapat para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Feb. 22-26).

Naungusan niya sa pagkilala si Chris Newsome ng Meralco.

Unang freshman si Serrano na dumalawang PBAPC-POTW honors ngayong season, sinikwat ang una sa Commissioner’s Cup.

Si Ato Ular ng Blackwater ang isa pang newbie na naging Player of the Week ngayong 2022-23. (Vladi Eduarte)