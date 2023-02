Tanggal-face mask, epektibo na sa HK

Simula ngayong araw, papayagan na ang mga tao sa Hongkong na rumampa kahit walang suot na face mask.

Ayon kay Hong Kong chief executive John Lee, ito ay bilang pagsunod ng Hongkong at Macau sa polisiya ng China na zero-COVID policy sa loob ng halos tatlong taon.

“We think this is the best timing to make this decision. It is a clear message to show Hong Kong is resuming normalcy,” pahayag ni Lee.

Samantala, ipauubaya naman nila ang pagpapasya sa mga administrador ng mga ospital kung oobligahin ng mga ito ang kanilang staff at mga bisita na patuloy na gumamit ng face mask habang nasa loob ng pasilidad.(Jan Terence)