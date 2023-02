Tandaan n’yo ang batang ito! Judiel Nitura bagong-salta pero pasiklab agad sa Letran

Mga laro Miyerkoles: (San Andres Sports Complex)

12:00nn — Lyceum vs Arellano

2:00pm — Mapua vs JRU

NAKABAWI mula sa pagkagulantang sa unang set ang Letran Lady Knights matapos pagbidahan ni rookie Judiel Nitura ang pagpaslang sa Emilio Aguinaldo College (EAC) Lady Generals, 19-25, 25-22, 25-12, 25-12, Martes sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila.

Ibinuhos ni Nitura ang lahat ng kanyang puntos mula sa atake upang pangunahan ang opensiba ng Muralla, Intramuros-based spikers.

Nagsalansan naman ng triple-double ang beteranang si Lea Rizel Tapang sa 11 puntos mula sa walong atake at tatlong aces, kasama ang 15 digs at 13 excellent receptions para makuha ang kanilang ikalawang panalo kontra isang talo at maibigay ang 0-3 kartada sa Lady Generals.

Nag-ambag rin ng 11 puntos si Lastile Jade Isar, gayundin ang tig-siyam na puntos nina Angelique Ledesma at Chamberlaine Cunada.

Matapos matisod sa unang set, binitbit ni Tapang sa 22-all ang laro, habang bumanat ng magkasunod na hambalos si Nitura para sa 24-22 abante na sinundan ng pagkakamali ng EAC para tumabla sa 1-1 set.

Sunod na makakalaban ng Letran ang San Sebastian College-Recoletos Lady Stags sa Biyernes, habang maghahanap ng unang panalo ang EAC laban sa kaparehong walang panalo na San Beda University Lady Spikers. (Gerard Arce)