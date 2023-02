San Miguel, TNT kasado sa EASL

BUMIYAHE na ang reigning PBA Philippine Cup champion San Miguel Beermen at ang TNT Tropang Giga, Martes ng umaga, patungong Japan para bitbitin ang bandila ng Pilipinas sa East Asia Super League (EASL) Champions Week na gaganapin sa Utsonomiya at Okinawa.

Pinamumunuan ng anim na beses na MVP na si June Mar Fajardo ang Beermen patungo sa Japanese prefecture ng Okinawa, habang ang beteranong guard na si Jayson Castro at Tropang Giga ay patungo sa Lungsod ng Utsunomiya para sa kani-kanilang kampanya sa Marso 1-5 na torneo.

Ang EASL ay nagtatampok sa kampeong koponan sa mga pangunahing liga ng basketball sa Asya.

Sisimulan ng Tropang Giga ni coach Jojo Lastimosa ang bid ng bansa sa regional meet sa araw ng pagbubukas laban sa host team na Utsunomiya Brex.

Makakasama nito sina Daniel Ochefu at Jalen Hudson na kapalit para sa regular na import ng Governors Cup na si Rondae Hollis-Jefferson sa pagpapatibay sa koponan. Nabigo si Hollis-Jefferson na makuha ang kanyang Japan visa sa oras para sa paligsahan.

Ang TNT ay nasa Group B kasama ang Utsunomiya, Seoul SK Knights at kamakailang PBA Commissioner’s Cup guest team at runner up Bay Area Dragons.

Sa Huwebes, gagawin ng Beermen ang kanilang debut laban sa Ryukyu Golden Kings side na tampok ang three-time PBA Best Import na si Allen Durham at ang batang Gilas Pilipinas stalwart na si Carl Tamayo. (Lito Oredo)