Sa London pakakasal: Pia atat nang maging Mrs. Jauncey

Nagparamdam na si Pia Wurtzbach sa nalalapit na wedding nila ni Jeremy Jauncey. Sa latest selfie post niya ay nakasuot nga siya ng winter outfit.

‘Simplang ‘life update’ ang caption niya, na ang paliwanag niya ay may mga ganap nga siya sa London at matagal siyang magi-stay roon.

“I went on a wellness break for a few weeks to check up on me!” sabi niya.

Kinatuwa ni Pia ang pagkakataong magkaroon muna ng break sa trabaho.

Patuloy pa ni Pia, “So I’m here now…focusing on my health getting in touch with my family – na-miss ko talaga not just to spend time with them but actually do life with them.”

At siyempre, binanggit ni Pia ang i pinagkakaabalahang wedding preparations.

“I also want to focus on a major life event, as you know, I’m getting married soon.”

May mga naghihinala na sa London pakakasal sina Pia at Jeremy. Unang-una may bahay nga ang pamilya niya roon, pati na si Jeremy.

At dahil busy nga siya sa paghahanda sa kasal, binalita niyang hindi na siya lalahok sa London Marathon. Hindi raw niya kayang pagsabayin ang preparation ng kasal at training.

Pero magbibigay pa rin siya ng sariling pera at tutulong na makalikom ng donasyon para sa sinusuportahang project na “Smile Train” sa Pilipinas, na dapat sana ay bitbit nya sa pagtakbo. (Rey Pumaloy)