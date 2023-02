RoS kakaliskisan bagong import

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

3:00pm – Rain or Shine vs Phoenix

5:45pm – Meralco vs Ginebra

SA krusyal na kampanya sa homestretch ng PBA Governors Cup, muling nagpalit ng import ang Rain or Shine.

Martes ng umaga inaasahang dadating si Jordan Tolbert, hahalili kay Greg Smith II na inabot ng pulled hamstring sa kaagahan ng 110-99 loss sa NLEX noong Sabado.

“We’re hoping we can have one practice with him, then maybe another walk-through tomorrow before the game,” lahad ni coach Yeng Guiao.

Haharapin ng Painters ang Phoenix sa first game mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Krusyal sa RoS ang match, kapag nanalo ay aangat sa 3-6 at papalitan sa eighth spot ang Fuel Masters na bababa sa 3-6.

Kapag nanalo naman ang Phoenix, lalakas ang tsansa nila sa eight-team quarterfinals.

Mamamalahibo pa ang pangatlong import sa torneo, gigiyahan siya nila locals Rey Nambatac, Santi Santillan, Andrei Caracut, Beau Belga, Gabe Norwood at James Yap.

“We played good with the locals,” punto ni Guiao. “Naipanalo namin isang laro (vs Terrafirma) na walang import. ‘Yung last game namin against NLEX we actually played better without the import kasi tinambakan kami ng 27 first half pa lang, naibaba namin ng 11 sa second half without our import.” (Vladi Eduarte)