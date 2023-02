Rianne Malixi, iba pang Pinay babalikwas sa Women’s Amateur

NATIMBOG sa teritoryo, resbak ang sigaw nina Rianne Mikhaela Malixi, Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson at Lois Kaye Go paghambalos ng 5th Women’s Amateur Asia Pacific Championship 2023 sa Singapore Island Country Club sa Marso 9-12.

Lumagak lang ang ‘Pinas na pangsiyam sa 12 sumabak sa 43rd Queen Sirikit Cup Asia-Pacific Amateur Ladies Golf Team Championship sa Manila Southwoods Golf and Contry Club sa Carmona, Cavite nitong

Pebrero 20-24.

Pumang-apat ang itinataguyod ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Malixi sa individual play, natalo sa countback kay Korean Yoo Hyun-jo para sa podium o bronze. Pang-28 si Singson at pang-32 si Go sa 36 na mga pumalo.

Sasabak din sa nalalapit na city state four-day, 72-hole golfest si reigning national stroke champion Junia Gabasa.

Pero nahaharap ang mga Pinay sa halos mga nakasalpukan din sa Queen Sirikit at iba pang world ranked players. (Ramil Cruz)