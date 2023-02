PNP bet makipag-sanib pwersa sa PN, PCG kontra smuggling, human trafficking

Plano ng Philippine National Police (PNP) na isama ang mga maritime unit ng pulisya sa puwersa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard (PCG) para lalo pang palakasin ang kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling, human trafficking at iba pang ‘transnational crime’ sa karagatan ng bansa.

Nais ni Azurin na ituon ng mga maritime unit ng PNP ang pagpapatrulya malapit sa mga dalampasigan para agad maharang ang nasabing mga krimen.

“We wanted to have a memorandum of understanding with them (PCG and Philippine Navy) to secure our waters against contrabands and including the campaign against human trafficking,” ani Azurin.

Aniya, nakapokus ang kanilang pagbabantay sa boundary ng bansa sa Malaysia at Indonesia kung saan malimit ang ruta ng mga aktibidad sa smuggling at human trafficking.

Samantala, tiniyak naman ni PCG commandant Admiral Artemio Abu na suportado nila ang hangarin ng PNP.