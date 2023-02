Pinakasikat na love team? Barbie-David kumasa kina DonBelle, FranSeth, KDLex

Open na ang botohan para sa mga paboritong artista, loveteam, musician, influencer, para sa Push Awards 2022.

Mula sa sampung kategorya, nominado ang trending love team nina DonBelle (Donny Pangilinan, Belle Mariano), FranSeth (Francine Diaz, Seth Fedelin), KDLex (KD Estrada, Alexa Ilacad), BarDa (Barbie Forteza, David Licauco), LoiNie ( Loisa Andalio, Ronnie Alonte) para sa “Popular Love Team of the Year.”

Mula sa on-screen pairings to real-life couples, sina Kathryn Bernardo- Daniel Padilla, Vice Ganda-Ion Perez, Cong TV-Viy Cortez, Ellen Adarna- Derek Ramsay, Richard Gutierrez-Sarah Lahbati ay mga celebrity sweethearts na hashtag couple goals ay nag lalaban para sa titulo bilang “Power Couple.”

Ang mga celebrity moms na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa ina at netizens tulad nina Melai Cantiveros, Marjorie Barretto, Andi Eigenmann, Dimples Romana at Anne Curtis, ay nominado para sa “Celebrity Mom of the Year” award.

Kikilalanin din ng “Favorite Onscreen Performance” ang mga aktor na nangibabaw ang pag-arte sa ginampanang karakter at talagang pinag usapan sa social media. Kasama sa kategoryang ito sina Kathryn Bernardo (“2 Good To Be True”), Jodi Sta. Maria (“Broken Marriage Vow”), Baron Geisler (“Doll House”), Jane De Leon (“Darna”) at Janella Salvador (“Darna”).

May chance na rin bumoto ang mga Pinoy music lovers para sa kanilang “Music Artist of 2022” mula sa mga OPM performers tulad nina Zack Tabudlo, Ben&Ben, Moira Dela Torre, Morissette at Sarah Geronimo. Gayundin, ang mga bagong music artists tulad nina Adie, mrld, Ace Banzuelo, Khimo Gumatay at Arthur Nery ay maaaring gawaran bilang “Breakthrough Music Artist of the Year.”

Ang mga pop groups na patuloy sa pagpapakita ng world-class Pinoy talents tulad ng SB19, 1ST.ONE, BGYO, BINI at KAIA ay nomindo sa “P-pop Group of the Year.”

Sa kanilang malakas na appeal sa social media, ginagamit ng mga indibidwal na ito ang kanilang platforms para mag bigay inspirasyon at saya tulad nina Maxene Magalona, Mimiyuuh, Heart Evangelista, Kristel Fulgar at Xian Gaza, na nominado para sa “Social Media Personality of the Year.”

Isa kina Liza Soberano, Joshua Garcia, Bretman Rock, Niana Guerrero at Mona Alawi na patuloy sa pag gawa ng mga trending TikTok videos ay pararangalan bilang “Push Trending TikToker.”

Ang espesyal na “Push Inspiration 2022,” ay igagawad sa iilang indibidwal na kumakatawan sa Pinoy empowerment at nag papataas ng moral ng kapwa Pilipino sa gitna ng mga pagsubok sa panahong ito.

Maari nang bumoto ang mga fans hanggang Marso 26. Ang mga mananalo para sa lahat ng kategorya ay iaanunsyo sa Marso 31. (Rb Sermino)