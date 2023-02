Pasasalamat

Kung inyong napansin, noong nakaraang linggo ay nagsimula na po tayong sumulat sa ating bagong kolum. Ito ay dahil sa mga pangyayaring nagbunga ng ating pagbabalik-trabaho sa Batasan bilang kinatawan ng Bicol Saro partylist sa Kongreso.

Muli, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa ating mga kababayan lalo na sa mga Bicolano, na ang kapakanan ang siyang magiging prayoridad sa Kongreso ng inyong lingkod.

Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga Bicolano ay malapit po sa aking puso. Ang aking lola ay tubong Camarines Norte at may mga kamag-anak ako na mula sa Sorsogon.

Hindi na po tayo bago sa pagtratrabaho sa Kongreso. Tayo ay nakapagsilbi na bilang Deputy Secretary General ng Kamara de Representante sa ilalim ng dating Speaker, at ngayon ay Senador na muli, na si Alan Peter Cayetano. Nakapagtrabaho rin ako noon sa Senado sa tanggapan ng mga yumaong sina Sen. Edgardo Angara at Sen. Tessie Aquino Oreta.

Bilang kinatawan ng Bicol Saro, itutuon po natin ang ating pansin sa mga panukalang batas na makakatulong sa pagpapaunlad ng rehiyon ng Bicol.

Isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ng isang lalawigan ay ang pagkakaroon ng sapat at makabagong mga pasilidad at imprastraktura. Kaya naman kasama ang ating kaibigan na si Camarines Sur 2nd District Cong. LRay Villafuerte, itutulak namin ang pagkakaroon ng pondo para sa mga high-impact infrastructure projects sa Bicol.

Pagtutuunan din po natin ang sektor ng edukasyon. Kaya naman ng tayo ay manumpa bilang Bicol Saro partylist congressman, ang unang bill na ating inihain kasama si Cong. LRay ay patungkol sa edukasyon ng mga Bicolano. Bibigyang pansin natin yan sa ating susunod na kolum.

Dahil ang Bicol ay laging dinaraanan ng malalakas na bagyo, ang disaster prevention ay pagtutuunan din po natin ng pansin para maging laging handa ang rehiyon sa mga kalamidad. Kailangan ang pagpapatayo ng mga gusali at iba pang imprastraktura na “climate-resilient.” Ito ang mga imprastraktura na kayang manatiling nakatayo at ligtas para sa ating mga kababayan kapag may dumating na disaster o sakuna.

Ang agrikultura na isa sa mga pangunahing industriya sa Bicol ay dapat na maging handa rin sa mga epekto ng climate change. Isang magandang mungkahi ay mula po sa ating Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Sinabi niya na dapat ay gumamit ng teknolohiya, o “smart agriculture” para maisalba ang sektor ng agrikultura mula sa epekto ng climate change. Isa pang magandang ibubunga nito ay maaring maakit ang mga “tech-savvy” na mga kabataan na magtrabaho sa sektor na ito, ayon pa rin po sa ating Pangulo.

Dahil tayo ay patungo na sa ekonomiya kung saan ang paggamit ng teknolohiya ay karaniwan na, itutulak din natin ang mga panukala para maging handa ang mga industriya ng Bicol sa mabilis na parating na digital economy.

Bago ako magtapos, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito na muling magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta po sa akin para marating ang kinaroroonan ko ngayon.

Una sa lahat ay lubos na pasasalamat at panalangin sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Dios.

Maraming salamat din sa iyo, Cong. LRay. Hindi ko makakalimutan ang mga payo at suporta ni Cong. LRay na binuksan ang pintuan para tayo ay muling makapagsilbi sa ating mga kababayan.

Sa aking pangalawang ama at mentor na si dating Congressman at Interior and Local Government Secretary Ronnie Puno—maraming salamat. Nakita niya ang aking potensyal at lagi akong sinusuportahan sa bawat daan na aking tinatahak.

Maraming salamat rin kina Speaker Martin Romualdez at House Secretary General Reggie Velasco dahil sa tiwalang pinagkaloob nila sa akin.

Laking pasasalamat ko rin kina Sen. Alan at Sen. Jinggoy Estrada na lagi akong tinutulungan.

Higit sa lahat, araw-araw kong pinapasalamat sa Dios ang mga pinakaimportanteng mga tao sa aking buhay—ang butihin kong kabiyak at ang aming mga anak na laging andiyan sa aking tabi anuman ang mangyari.

Salamat din sa Abante sa pagbibigay muli sa akin ng pagkakataon na makapagsulat sa espasyong ito, at sa ating mga tagasubaybay na hindi nagsasawang basahin ang ating kolum. Dios mabalos! Lagi nating tandaan, Basta Bicolano, Saro!