P495M pondo sa NLEX-SLEX connector right-of-way nilabas

Nagluwal ang Department of Budget and Management (DBM) ng P495.1 bilyon para mabayaran ng Department of Public Works and Highways ang mga right-of-way sa mga lupang apektado ng NLEX-SLEX Connector Road Project (NSCRP).

Sa isang pahayag, inaprobahan ni Budget Secretary Amenah Pa­ngandaman ang special allotment release order para sa P495.1-bilyong pambayad ng DPWH sa right of way at kukunin ito sa budget ng DPWH.

“Alam naman po natin na isa sa pinaka-crucial na part ng project implementation is the right-of-way. That’s why securing the payment for all affected properties is very important,” sabi ni Pangandaman.

Ang NLEX-SLEX Connector Road project ay isang elevated toll expressway na may 8 kilometro ang haba na babagtas sa Navotas, Malabon, Caloocan, at Manila.

Inaasahang ibsan ng proyekto ang problema sa traffic sa Metro Manila at mapasigla ang ekonomiya ng mga lungsod na dadaanan nito pati na ang mga karatig lugar.

Nagkakahalagang P23.3 bilyon ang NLEX-SLEX Connector Road na isang proyekto sa ilalim ng Public Private Partnership at ang Metro Pacific Tollways Corporation ang proponent nito. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)